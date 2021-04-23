Федерация футбола Франции наказала двух игроков за съемку откровенного видео

Федерация футбола Франции наказала игроков лондонского «Арсенала» Вильяма Салиба и английского «Брайтона» Ульрика Энеме за съемку откровенного видео, передает GFFN.

Стоит отметить, что в феврале 2021 года появился ролик, в котором Энеме занимается мастурбацией. Салиба стал автором скандального видео.

Салиба получил условную дисквалификацию на один месяц. Наказание распространяется на матчи национальной команды. Энеме получил 3 месяца дисквалификации в сборной, 1 из которых условно. На клубном уровне игроки смогут выступать без ограничений.

Съемка была сделана несколько лет назад, когда футболисты выступали за юношескую сборную Франции.

8 ноября в интернете появился ролик, на котором игрок сборной России Артем Дзюба занимался мастурбацией. Он был на некоторое время лишен капитанской повязки в петербургском «Зените». Наставник национальной команды Станислав Черчесов не вызвал его на ноябрьские матчи национальной команды.

Ранее миланский «Интер» официально объявил о выходе из Суперлиги.