Сенников считает, что ЦСКА владел инициативой в игре с «Локомотивом»

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился эмоциями от матча 1/2 финала Кубка России между железнодорожниками и столичным ЦСКА, передает Metaratings.ru.

«Я не могу сказать, что ЦСКА был настолько слаб, что «Локомотив» забил им три безответных мяча. Армейцы владели инициативой, больше владели мячом, но забивали только красно-зеленые», — сказал Сенников.

Встреча завершилась со счетом 3:0.

В составе победителей точным ударом отметились Франсуа Камано и Гжегож Крыховяк, а Иван Обляков отправил мяч в собственные ворота.

В решающем матче подопечные Марко Николича встретятся с самарскими «Крыльями Советов», которые в серии пенальти обыграли грозненский «Ахмат».

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Марко Николича занимают второе место, набрав 49 очков. В следующем туре красно-зеленые сыграют с «Тамбовом». Встреча состоится 24 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее «Локомотив» обыграл ЦСКА в полуфинале Кубка России.