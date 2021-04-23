Рахимич готов войти в тренерский штаб Олича в ЦСКА

Тренер сборной Боснии и Герцеговины Элвир Рахимич прокомментировал новость о том, что наставник московского ЦСКА Ивица Олич хочет видеть его в качестве своего помощника в московском ЦСКА, передает «Чемпионат.com».

«Контакта пока не было, никто из ЦСКА еще не звонил. Я всегда готов помочь родному клубу и моему другу Оличу. Если в клубе думают, что я могу, то я никуда не уходил. Для ЦСКА сделаю все что угодно», — сказал Рахимич.

Напомним, что 14 апреля ЦСКА покинул Василий Березуцкий, который по приглашению Виктора Гончаренко отправился в «Краснодар».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-синие занимают пятую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 46 очков. В следующем туре красно-синие сыграют с московским «Спартаком». Команды выйдут на поле 25 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Ранее сообщалось о том, что арбитр Павел Кукуян назначен главным судьей центрального матча 27-го тура чемпионата России между московскими клубами «Спартак» и ЦСКА.