Хабиб рассказал о том, что он скучает по своему тренеру

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что он скучает по своему тренеру Хавьеру Мендесу.

«Тренер, я скучаю по тебе. Не знаю, как ты))», — написал Хабиб в своем Instagram.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом. Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру осенью 2020 года после поединка с американским бойцом Джастином Гэтжи на турнире UFC, который состоялся в Абу-Даби. Россиянин одолел противника удушающим приемом, тем самым успешно проведя третью защиту титула чемпиона промоушена в легком весе.

После этого глава организации Дана Уайт предпринял несколько попыток уговорить бойца вернуться в октагон, однако они оказались бессмысленны.

Ранее Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото со свадьбы бойца Ислама Махачева.