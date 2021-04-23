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Спортивные новости

Владелец лондонского «Арсенала» не собирается продавать клуб

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Джош Кронке, сын владельца лондонского «Арсенала» Стэна Кронке, заявил, что клуб не будет выставлен на продажу, передает Goal.

«У нас те же планы на летнее трансферное окно, что и несколько недель назад, и я до сих пор рад этому. Продажа клуба? Я даже не хочу отвечать на этот вопрос, потому что у нас нет таких планов», — сказал Кронке.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Позднее Суперлига выступила с официальным заявлением о приостановке соревнований. После этого о выходе из Суперлиги объявили «Атлетико», «Милан» и «Интер».

В турнирной таблице чемпионата Англии «канониры» занимают девятое место, набрав 46 очков.

Ранее «Лестер» разгромил «Вест Бромвич» в матче АПЛ.

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