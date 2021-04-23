Владелец лондонского «Арсенала» не собирается продавать клуб

Джош Кронке, сын владельца лондонского «Арсенала» Стэна Кронке, заявил, что клуб не будет выставлен на продажу, передает Goal.

«У нас те же планы на летнее трансферное окно, что и несколько недель назад, и я до сих пор рад этому. Продажа клуба? Я даже не хочу отвечать на этот вопрос, потому что у нас нет таких планов», — сказал Кронке.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Позднее Суперлига выступила с официальным заявлением о приостановке соревнований. После этого о выходе из Суперлиги объявили «Атлетико», «Милан» и «Интер».

В турнирной таблице чемпионата Англии «канониры» занимают девятое место, набрав 46 очков.

Ранее «Лестер» разгромил «Вест Бромвич» в матче АПЛ.