Австралийский боксер рассказал о неожиданном ударе от Кадырова

Австралийский боксер Лукас Браун вспомнил свою поездку в Грозный. В 2016 году он одержал победу в столице Чечни над Русланом Чагаевым

«За несколько дней до моего боя Рамзан Кадыров проводил легкую тренировку. Он сделал все дела и пошел фотографироваться. В какой-то момент он пробил мне в живот со всей силы», — сказал Браун в интервью Sporting News.

Браун отметил, что абсолютно не был готов к удару.

«Я спросил своего охранника, что бы случилось, если бы я ответил Рамзану. Мне сказали, что меня бы пристрелили», — добавил он.

Браун является бывшим временным чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). На профессиональном ринге он провел 32 боя, одержав 29 побед. Свой первый поединок австралиец провел 20 марта 2009 года, одолев своего соотечественника Джейсона Кира.

12 мая 2016 года WBA объявила о том что Браун лишен титула чемпиона мира и дисквалифицирован на шесть месяцев за использование кленбутерола.

Ранее бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о критике комментатора норвежского телеканала NRK Яна Петтера Салтведта экипировки российских спортсменов на летние Олимпийские игры — 2020 в Токио.