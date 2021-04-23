Тренер Канарейкин не видит фаворита в финальной серии Кубка Гагарина

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин не смог назвать фаворита в финальной серии Кубка Гагарина между московским ЦСКА и омским «Авангардом», передает «Чемпионат.com».

«Как спастись «Авангарду»? Серия совершенно равная, совершенно точно нет ни у кого преимущества. Мало кто возьмется назвать победителя. Карты и козыри уже открыты», — сказал Канарейкин.

В третьем матче серии победили москвичи со счетом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Константин Окулов и Максим Шалунов.

У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил с передач Оливера Каски и Корбана Найта американский нападающий Рид Буше.

После этой игры впервые в серии повели подопечные Игоря Никитина — 2:1.

Следующая встреча снова состоится в Балашихе в субботу, 24 апреля.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подвел итоги третьего матча финальной серии Кубка Гагарина между московским ЦСКА и омским «Авангардом».