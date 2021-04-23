Варламов вышел на первое место по сухим матчам в нынешнем сезоне НХЛ

В Нью-Йорке состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» на своей площадке по буллитам уступил команде Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз».

Сам Овечкин получил травму в конце третьего периода матча и больше на лед не выходил. Степень серьезности травмы пока неизвестна.

Российский вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов отразил 26 бросков из 26. Он стал первой звездой матча. Второй звездой был признан голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов, отразивший 28 бросков. Евгений Кузнецов, реализовавший победный буллит, замкнул тройку лучших игроков встречи.

Для Варламова этот шат-аут стал пятым в сезоне. 32-летний россиянин вышел на первое место по сухим матчам в текущем регулярном чемпионате, сравнявшись с канадским голкипером Марком-Андре Флери из «Вегаса» и немецким вратарем «Колорадо» Филиппом Грубауэром.

Ранее сообщалось, что Овечкин получил травму в матче против «Айлендерс».