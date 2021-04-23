«Суперлига – это необходимость»: президент «Барселоны» высказался о скандальном турнире

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о Суперлиге и о причинах, побудивших клуб примкнуть к турниру. Отметим, что каталонцы отказались выходить из Суперлиги.

«Суперлига – это необходимость. С другой стороны, как и должно быть, последнее слово будет за нашими членами. Большие клубы, учитывая, что мы генерируем большой доход, хотели иметь возможность высказать свое мнение. Мы считаем, что важно, чтобы это сопровождалось привлекательной конкуренцией, основанной на спортивных заслугах. Мы выступаем за сохранение местных лиг, и поэтому мы всегда открыты для диалога с УЕФА», — приводит слова Лапорты Goal.

При этом Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прорабатывает вариант с наказанием для мадридского «Реала» и туринского «Ювентуса», но о «Барселоне» речи не идет.

УЕФА планирует не допустить действующих чемпионов Испании и Италии до розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2021/22, который стартует в сентябре текущего года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» отказалась выходить из Суперлиги.