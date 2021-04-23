Крыховяк рассказал о своем будущем в «Локомотиве»

Полузащитник Гжегож Крыховяк рассказал о том, как чувствует себя в России, и выразил желание продлить контракт с «Локомотивом». Действующее соглашение польского игрока с «железнодорожниками» действует до лета 2022 года.

«Переговоры с «Локомотивом» еще не состоялись, но я бы хотел, чтобы вопрос о моем будущем прояснился к январю 2022 года. У меня контракт до конца июня 2022 года, и я не собираюсь улаживать все в последний момент. Могу ли я сменить клуб этим летом? Сомневаюсь, но мало ли. Пока что чувствую себя в России очень хорошо», — цитирует Крыховяка польское издание Sportowe Fakty.

Крыховяк играет за «Локомотив» с 2019 года. В нынешнем сезоне РПЛ футболист провел 23 матча, забив 7 голов и сделав 3 результативные передачи.

За четыре тура до финиша Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Марко Николича занимают вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на пять очков.

В следующем матче «железнодорожники» сыграют против «Тамбова» в Саранске.

Ранее сообщалось, что хавбек «Локомотива» Крыховяк сделал прививку от коронавируса.