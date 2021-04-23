«Если ты мужик – играй за страну!»: олимпийский чемпион прокомментировал решение Панарина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о возможном неучастии Артемия Панарина в составе сборной России на чемпионате мира-2021.

«Не нужно связывать неприезд Панарина в сборную с политикой. Да, он высказывается на разные темы, но имеет на это право. Хотя живет в Америке и не знает никакой сути — как в той самой проверке: слышит звон, да не знает, где он. Если Панарин не приезжает из-за высказываний Назарова, то это мне вообще непонятно. Если он на это обижается, значит совсем мальчик. Если ты мужик, то выходи и играй за страну!», – сказал Кожевников в интервью «Чемпионату».

21 апреля стало известно, что Панарин испытывает усталость после трудного сезона в НХЛ и скандала из-за обвинений в избиении девушки, поэтому принял решение пропустить чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что Панарин не поедет на чемпионат мира.