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Спортивные новости

Клинсман оценил возможность стать главным тренером «Тоттенхэма»

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Бывший футболист и тренер сборной Германии Юрген Клинсман оценил возможность своего назначения на пост главного тренера «Тоттенхэм Хотспур». В данный момент «шпор» после отставки Жоже Моуринью тренирует 29-летний Райан Мэйсон.

«В этой жизни возможно все. Я никогда не думал, что буду тренировать сборную Германии на чемпионате мира. Никогда не думал, что буду шесть лет тренировать сборную США или возглавлю мюнхенскую «Баварию». Так что, посмотрим через пару месяцев, стану ли я тренером «Тоттенхэма»», — сказал Клинсман в эфире ESPN.

19 апреля стало известно об отставке главного тренера лондонского клуба Жозе Моуринью. После 33 туров Английской премьер-лиги (АПЛ) столичная команда, набравшая 53 очка, занимает шестое место в турнирной таблице первенства.

В 1/8 финала Лиги Европы «Тоттенхэм» упустил преимущество в два мяча после первой игры и по сумме двух встреч уступил загребскому «Динамо» (2:0, 0:3).

Ранее сообщалось, что Райан Мэйсон стал самым молодым тренером АПЛ в истории.

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