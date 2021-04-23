Радич: после потери почки Кадыров очень помог — дал $50 тыс.

Бывший вратарь «Ростова» Деян Радич рассказал о помощи от Рамзана Кадырова после тяжелой травмы, полученной на футбольном поле, которая закончилась потерей почки.

«К нормальной жизни я возвращался где-то три-четыре месяца, а полностью восстановился, наверное, только через год. Самой неожиданной поддержкой стал звонок от Кадырова, который помог мне финансово в тот момент — $50 тыс. дал. Не помню, был ли я еще в больнице или уже вышел, когда он позвонил. Это для меня крайне неожиданно — ладно там кто-то из клуба бы связался, а он-то ко всей этой истории прямого отношения не имел», — рассказал Радич в интервью Sport24.

10 лет назад в матче чемпионата России с «Тереком» вратарь «Ростова» Деян Радич столкнулся с форвардом грозненцев Зауром Садаевым, что привело к разрыву почки. На поле Радич так и не вернулся.

Ранее сообщалось, что Рахимич готов войти в тренерский штаб Олича в ЦСКА.