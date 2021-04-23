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19:30
Сент-Луис БлюзКолорадо Эвеланш
22:00
Нью-Йорк АйлендерсВашингтон Кэпиталз
02:00
Флорида ПантерзКаролина Харрикейнз
02:00
Детройт Ред УингзДаллас Старз
02:00
Виннипег ДжетсТоронто Мэйпл Лифс
02:00
Калгари ФлэймзМонреаль Канадиенс
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Спортивные новости

К столетию «Спартака» снимут документальный сериал

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КиноПоиск HD выпустит документальный сериал к 100-летию московского «Спартака», говорится в пресс-релизе от авторов.

Сериал будет посвящен золотой эпохе «Спартака» — периоду 1990-х — и покажет футбол и футбольную культуру в контексте истории России того времени. Съемки документального проекта начнутся в ближайшие месяцы. Принять участие в его создании сможет каждый болельщик.

Сериал расскажет о главных героях, достижениях и соперниках «Спартака» золотой эпохи, когда команда девять раз становилась чемпионом России по футболу, трижды выигрывала Кубок России и несколько раз доходила до полуфиналов престижных европейских турниров.

Производством сериала занимается креативная студия Stereotactic. Сценарий разрабатывает творческая группа под руководством автора идеи сериала — Александра Горбачева, журналиста, бывшего главного редактора журнала «Афиша», соавтора сериала «Поток», редактора документальных проектов.

«В истории российского футбола еще не было такого интересного масштабного продукта, который направлен не только на болельщика, но и на массового зрителя. Логично, что главным героем сериала станет именно «Спартак» — исторически самый успешный, популярный и обсуждаемый клуб страны. К тому же в 90-е красно-белым вообще не было равных в России. Со своей стороны «Спартак» готов всячески помогать в создании сериала, предоставлять консультации и архивные материалы», — сказал директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

Премьера документального сериала состоится эксклюзивно на КиноПоиск HD и будет приурочена к 100-летию футбольного клуба, которое «Спартак» отметит в 2022 году.

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