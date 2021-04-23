Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед», за который выступал в начале карьеры. Об этом сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, английский клуб уже связался с агентом футболиста Жорже Мендешем и предварительно обсудил детали трансфера. Контракт португальца с «Ювентусом» истекает летом 2023 года, но туринский клуб может заходить продать Роналду из-за финансовых проблем.

Роналду играл за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В составе клуба португалец трижды стал чемпионом Англии, завоевал Кубок и Суперкубок страны, два Кубка лиги, а также выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

Роналду перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» в 2018 году. В составе команды он стал двукратным чемпионом Италии. В нынешнем сезоне португальский форвард принял участие в 28 матчах в чемпионате Италии. В его активе 25 мячей и три результативные передачи. Действующий контракт нападающего рассчитан до лета 2022 года.

Ранее президент «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил, что не сожалеет о приглашении Роналду в клуб.

Ранее сообщалось, что президент «Ювентуса» не считает ошибкой трансфер Роналду.