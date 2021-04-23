Макгрегор приобрел паб, в котором ударил пожилого мужчину в 2019 году

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор купил паб под названием Marble Arch в Дублине. Как сообщает bjpenn.com, ирландец заплатил за бар примерно €1,5-2 млн.

Именно в этом месте Макгрегор ударил пожилого мужчину в апреле 2019 года. Ирландец был осужден за нападение и оштрафован на €1 тыс. Тогда ирландский боец предложил всем посетителям паба выпить свой именной виски, но не все согласились. «Русский избил тебя», — заявил один из находившихся в баре, после чего подвергся нападению со стороны бойца. Макгрегор заплатил штраф.

В начале марта 2019-го ирландец отобрал телефон у решившего сфотографировать его фаната и бросил аппарат на землю. Полиция задержала спортсмена. Макгрегор вышел на свободу только после уплаты залога.

26 марта New York Times сообщила, что в отношении спортсмена ведется расследование по обвинению в сексуальных домогательствах. Боец был допрошен полицией и отпущен.

Ранее сообщалось, что чемпион АСА Джонсон назвал Макгрегора «фриком» и «животным».