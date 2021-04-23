«Незаменимых нет»: Каменский прокомментировал отказ Панарина ехать на ЧМ

Олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал нежелание нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина ехать в составе сборной России на чемпионат мира в Латвию.

«Каждый игрок сам решает — ехать ему на чемпионат мира или нет. Зависит от его самочувствия. Я не знаю, связано ли это с ситуацией с Назаровым. Я не политик. Скажется ли отсутствие Панарина на сборной? Незаменимых нет. Хоккей — командная игра, в нее играет не один игрок», — сказал Каменский в интервью «Спорт-Экспрессу».

21 апреля стало известно, что Панарин испытывает усталость после трудного сезона в НХЛ и скандала из-за обвинений в избиении девушки, поэтому принял решение пропустить чемпионат мира.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал отказ Панарина.