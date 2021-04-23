«Это его выбор и он за него отвечает»: Роднина прокомментировала решение Панарина

Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала отказ нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина ехать в составе сборной России на чемпионат мира в Латвию.

«Что значит, правильно ли это? Это его решение! У нас огромное количество ученых, которые работают в других странах и получают другое гражданство. У нас достаточно артистов, которые живут по всему миру. Почему вы так предъявляете только спортсменам? Это его решение и он за него отвечает. Правильно или не правильно — это он сам скоро поймет», — сказала Роднина «Спорт-Экспрессу».

21 апреля стало известно, что Панарин испытывает усталость после трудного сезона в НХЛ и скандала из-за обвинений в избиении девушки, поэтому принял решение пропустить чемпионат мира.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал отказ Панарина.

Ранее сообщалось, что Наперекор УЕФА: 12 клубов объявили о запуске Суперлиги.