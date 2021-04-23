Гендиректор ЦСКА поделился ожиданиями перед матчем со «Спартаком»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился ожиданиями от матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча состоится 23 апреля в 16.30 по московскому времени.

«Дерби со «Спартаком» — это вещь в себе. Уже сколько было примеров, когда фавориты оказывались биты. И наоборот. Жаль только, что большое количество игроков у нас отсутствует из-за травм, но что поделаешь. Работаем, готовимся и делаем все для успешного результата», — цитируют Бабаева «Известия».

В середине недели в матче 1/2 финала Кубка России армейцы проиграли «Локомотиву» со счетом 0:3.

В матче первого круга ЦСКА одержал победу со счетом 3:1. На точные удары Хердура Магнуссона, Николы Влашича и Чидера Эджуке ответил Эсекьель Понсе. Матч состоялся 13 сентября.

«Спартак» с 46 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, у ЦСКА на один балл меньше и пятое место.

Ранее сообщалось, что «Краснодар», «Ростов» и «Сочи» интересуются Дзагоевым.