Роналду готов пойти на снижение зарплаты ради возвращения в «Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду готов пойти на существенное понижение зарплаты ради перехода в «Манчестер Юнайтед», сообщает Football Italia.

Контракт португальца с «Ювентусом» истекает в 2022 году, однако он раздумывает над тем, чтобы уйти уже этим летом.

В настоящее время Роналду зарабатывает в «Ювентусе» €31 млн в год. Как утверждает издание, игрок согласится вернуться в «Манчестер Юнайтед», если там ему будут платить не меньше €20 млн. Английский клуб уже связался с агентом футболиста Жорже Мендешем и предварительно обсудил детали перехода.

Роналду играл за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В составе клуба португалец трижды стал чемпионом Англии, завоевал Кубок и Суперкубок страны, два Кубка лиги, а также выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

Роналду перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» в 2018 году. В составе команды он стал двукратным чемпионом Италии. В нынешнем сезоне португальский форвард принял участие в 28 матчах в чемпионате Италии. В его активе 25 мячей и три результативные передачи. Действующий контракт нападающего рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что 12 клубов объявили о запуске Суперлиги наперекор УЕФА.