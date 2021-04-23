Гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Петербурге: мы организуем дополнительные матчи Евро на высочайшем уровне

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал перенос трех матчей группового этапа турнира в город на Неве. В интервью «Газете.Ru» он выразил уверенность, что они будут организованы на самом высоком уровне, как и четыре игры, которые были запланированы изначально.

«На мой взгляд, российская сторона повела себя как партнер УЕФА, несмотря на предстоящее напряжение ресурсов, согласилась содействовать городу, который оказался в затруднительном положении. И у нас нет сомнений, что мы сможем дополнительные матчи организовать на столь же высоком уровне, на котором планировали организовать и изначальные четыре матча», — заверил Сорокин.

По итогам заседания исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в пятницу, 23 апреля, стало известно, что три матча турнира, которые должны были пройти в ирландском Дублине, перенесены в Санкт-Петербург. Таким образом, российский город примет семь игр европейского первенства.

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня до 12 июля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год. Планировалось, что игры турнира примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам. Однако Дублин выбыл из этого списка, так как не смог гарантировать проведение матчей со зрителями. Кроме того, игры, которые должны были пройти в Бильбао, перенесены в другой испанский город – Севилью.

Расписание матчей в Санкт-Петербурге:

12 июня: Бельгия – Россия, 22.00 мск

14 июня: Польша – Словакия, 19.00 мск

16 июня: Финляндия – Россия, 16.00 мск

18 июня: Швеция – Словакия, 16:00 мск

21 июня: Финляндия – Бельгия, 22.00 мск

23 июня: Швеция – Польша, 19.00 мск

2 июля: матч 1/4 финала, 19.00 мск.

Европейское первенство пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная России будет выступать в группе В, соперниками нашей команды на этом этапе станут Бельгия, Финляндия и Дания.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пройдет семь матчей Евро-2020.