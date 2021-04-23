Сорокин рассказал о санитарной безопасности во время матчей Евро-2020

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин высказался об организации мер санитарной безопасности при проведении в городе дополнительных матчей турнира. Он заверил, что все будет выполнена в соответствии с нормами и регламентом.

«Касательно возможных дополнительных ограничений из-за коронавируса мне сложно говорить, эти решения принимает не оргкомитет. Они вводятся уполномоченными органами. Мы живем в той реальности, которая нас окружает. Естественно, мы будем организовывать все матчи в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами и теми регламентными документами, которые приняты в отношении Евро-2020. У УЕФА есть медицинская операционная концепция – документ, который как раз сфокусирован на всех антиковидных мерах при организации турнира», - сказал Сорокин в интервью «Газете.Ru».

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально объявил, что в Санкт-Петербурге, помимо четырех изначально запланированных матчей Евро-2020, пройдут также три игры группового этапа, которые должны были состояться в Дублине. Ирландская столица не гарантировала проведение игр в присутствии зрителей, потому было принято решение перенести встречи в Петербург.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Россия выступит в группе В, соперниками нашей национальной команды на этом этапе станут Бельгия, Финляндия и Дания.

Ранее сообщалось, что Алексей Сорокин пообещал организовать дополнительные матчи турнира на высочайшем уровне.