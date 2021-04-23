Радимов: чем больше матчей Евро-2020, тем лучше праздник

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов оценил решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенести из Дублина в Санкт-Петербург три матча группового этапа Евро-2020. Он уверен, что в городе будет настоящий праздник.

«Мы очень рады. Чем больше матчей – тем лучше праздник. Город и стадион, безусловно, будут готовы. Думаю, что сильного наплыва болельщиков не предвидится из-за ограничений по коронавирусу. В Европе все-таки действуют большие ограничительные меры, так что резкого наплыва не будет. Но у меня нет совершенно никаких опасений о возможном введении новых ограничений. Думаю, все пройдет очень хорошо», — заявил Радимов в интервью «Газете.Ru».

Дублин не сможет принять матчи европейского первенства, так как не готов предоставить гарантии проведения игр в присутствии зрителей. Кроме того, в расписании соревнований произошло еще одно изменение: встречи, которые должны были состояться в Бильбао, перенесены в другой испанский город – Севилью.

Таким образом, на данный момент Евро-2020 должен состояться в 11 городах – Лондоне, Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку, Мюнхене, Севилье, Бухаресте, Глазго, Будапеште, Риме и Копенгагене. Матчи турнира пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Сборная России сыграет в группе В, нашими соперниками станут команды Бельгии, Финляндии и Дании. С двумя из них – бельгийцами и финнами – подопечные Станислава Черчесова сыграют на стадионе в Санкт-Петербурге, 12 июня и 16 июня соответственно.

Ранее сообщалось, что гендиректор российского оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин пообещал организовать дополнительные матчи турнира в полном соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и регламентом.