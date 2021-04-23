Теннисист Рублев покинул турнир в Барселоне на стадии 1/4 финала

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл Яннику Синнеру и покинул турнир в Барселоне на стадии 1/4 финала.

Встреча продлилась 1 час 36 минут. 24-летний спортсмен уступил итальянцу в двух сетах — 2:6, 6:7 (6:8).



На счету Рублева один выполненный эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трех.

У его оппонента четыре эйса, две двойных ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

В полуфинале Синнер сыграет против победителя пары Стефанос Циципас — Феликс Оже-Альяссим.

Финальная встреча пройдет 25 апреля.

Напомним, что до этого Андрей Рублев проиграл в финале турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло Стефаносу Циципасу. Для россиянина это был первый финал турнира серии «Мастерс» в карьере. Российский теннисист 19 апреля поднялся в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов на седьмое место.

Ранее Андрей Рублев заявил, что считает текущий сезон лучшим в своей карьере.