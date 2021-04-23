Сборная России переиграла Белоруссию в матче Еврочелленджа

Сборная России разгромила Белоруссию в матче Еврочелленджа.

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» при ограниченном количестве зрителей и завершилась уверенной победой подопечных Валерия Брагина со счетом 6:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Владислав Каменев, Илья Сафонов, Андрей Кузьменко, Антон Бурмасов и Егор Коршков, записавший на свой счет дубль. Отметим, что все голы россияне оформили во второй двадцатиминутке.

У проигравшей команды отличились Фрэнсис Паре, Дмитрий Коробов и Герман Нестеров, реализовавший большинство в самой концовке третьего периода.



Напомним, что 28 апреля подопечные Валерия Брагина вылетят в Швейцарию, где начнут подготовительный сбор для участия в предстоящем мировом первенстве, которое состоится в Латвии.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала отказ нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина ехать в составе сборной России на чемпионат мира в Латвию.