Игроки «Локомотива» получили за победу над «Спартаком» премии в пятикратном размере

Футболисты московского «Локомотива» получили за победу над «Спартаком» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) премии в пятикратном размере. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, в последнее время руководство «железнодорожников» щедро награждает игроков за успехи. Так, после побед в матчах чемпионата России над «Сочи» и столичным ЦСКА команда получила бонусные выплаты в три раза больше обычного.

Также отмечается, что нынешняя финансовая ситуация в клубе далеко не стабильная и вряд ли способствует подобным растратам.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России «Локомотив» занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от петербургского «Зенита» на пять очков.

Ранее полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин назвал положительные качества главного тренера команды Доменико Тедеско.