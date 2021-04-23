Полузащитник «Спартака» Зобнин назвал положительные качества Тедеско

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин назвал положительные качества главного тренера команды Доменико Тедеско.

По его словам, немецкий специалист четко и доходчиво объясняет тактические моменты.

«Доменико большое значение уделяет психологии, разговаривает с игроками лично. Он отлично общается с футболистами и персоналом. Нет ощущения, что он в коллективе главный, а все остальные отдельно.

Я бы пожелал Доменико остаться в «Спартаке», — заявил Зобнин в интервью клубной пресс-службе.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Доменико Тедеско занимают третью строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 47 очков после 26 туров. В предстоящее воскресенье красно-белые на своем поле встретятся с московским ЦСКА.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» планирует продлить контракты с нападающим Сердаром Азмуном и вратарем Андреем Луневым.