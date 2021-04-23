«Зенит» планирует продлить контракты с Азмуном и Луневым

Петербургский «Зенит» планирует продлить контракты с нападающим Сердаром Азмуном и вратарем Андреем Луневым. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, представители руководства клуба и голкипера переподпишут трудовые соглашения до конца текущего сезона.

В то же время, новый контракт с иранским форвардом планируется заключить уже по окончании сезона. В стане петербуржцев хотят, чтобы Азмуна ничего не отвлекало от концовки чемпионата.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Сергея Семака занимают первое место в турнирной таблице, имея в своем активе 54 очка после 26 туров. В следующем матче сине-бело-голубые встретятся дома с волгоградским «Ротором».

Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич может возглавить «Парму».