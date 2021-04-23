Главный тренер «Локомотива» Николич может возглавить «Парму»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич может возглавить «Парму». Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Нобель Арустамян.

По информации источника, на днях генеральный директор «железнодорожников» Александр Плутник решил провести переговоры с сербским специалистом и его представителем Деяном Йоксимовчием о новом двухлетнем контракте.

В то же время предметный интерес к кандидатуре Николича проявляет спортивный директор «Пармы» Хавьер Рибалта, работавший до этого в петербургском «Зените». Рибалта считает серба одним из самых перспективных тренеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) и готовится позвать его в итальянский клуб уже этим летом.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России «Локомотив» занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от сине-бело-голубых на пять очков.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатит России компенсацию из-за дополнительных матчей чемпионата Европы 2020 года.