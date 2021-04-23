Джонсон нокаутировал Побережца на турнире АСА 122

Чемпион Absolute Championship Akhmat (ACA) в тяжелом весе американец Тони Джонсон «Халк» нокаутировал украинца Дмитрия Побережца на турнире в Минске.

Встреча прошла под полным контролем Джонсона. В первой пятиминутке 35-летний атлет владел небольшим преимуществом; во втором раунде у Побережца появилось сильное рассечение, а в концовке раунда спортсмен выплевывал капу, тем самым пытаясь получить возможность передохнуть.

В третьем раунде Джонсон продолжил избивать своего оппонента. За 70 секунд до окончания раунда рефери принял решение досрочно прекратить бой и присудить победу американцу.

Напомним, что Джонсон завоевал титул чемпиона в ноябре 2020 года на турнире ACA 114, нокаутировав Даниэля Омельянчука.

Дмитрий Побережец, который не проигрывал до этого в последних 16-ти поединках, вернулся в клетку после почти четырехлетнего перерыва и нокаутировал Адама Палаша и Руслана Магомедова.

Ранее Тони Джонсон высказался о перспективах российского бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко.