Николишин: отказа Панарина помогать сборной не было

Чемпион мира 1993 года и бронзовый призер Олимпиады — 2002 Андрей Николишин прокомментировал информацию об отказе форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина выступать за сборную России на чемпионате мира — 2021.

По словам Николишина, игрок не получал официального приглашения от Федерации хоккея России (ФХР).

«Есть определенная процедура: приходит приглашение на клуб, с ним знакомят игрока. А все разговоры – как это проверять? После всех этих вещей пацаны выступают в плохом ракурсе – я не желаю им этого. Отказа Панарина помогать сборной пока не было», — заявил Николишин в интервью «Газете.Ru».

По данным СМИ, это может быть связано с тяжелым сезоном в НХЛ и со скандалом после громкого интервью экс-тренера «Витязя» Андрея Назарова – тот заявил, что Панарин в 2011 году в Риге избил девушку. Андрей Николишин отказался комментировать эту шумиху, выразившись на этот лаконично.

«Один неумный человек ляпнул, а другие взяли и подхватили», — сказал эксперт.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк подтвердил информацию о том, что Артемий Панарин пропустит чемпионат мира по хоккею в Латвии.