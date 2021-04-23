Глава УЕФА Чеферин припугнул «Реал», «Барселону», «Ювентус» и «Милан»

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин припугнул «Реал», «Барселону», «Ювентус» и «Милан». Об этом сообщает The Associated Press.

Напомним, что вышеперечисленные клубы до сих пор не объявили о выходе из проекта по созданию европейской Суперлиги.

«Очевидно, что клубы должны будут решить, принадлежат ли они сообществу европейских команд или Суперлиге. Если они говорят: мы — Суперлига, то, конечно, они не будут играть в Лиге чемпионов. И если они готовы к этому, то пускай играют в собственном турнире», — заявил Чеферин.

Напомним, что в ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус».

В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

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