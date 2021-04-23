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Спортивные новости

Отступные за тренера «Локомотива» Николича составляют €400 тыс.

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Отступные за главного тренера московского «Локомотива» Марко Николича составляют €400 тысяч. Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, эту же сумму получит сербский специалист, если руководство «железнодорожников» примет решение отправить его в отставку.

Отмечается, что предметный интерес к кандидатуре Николича проявляет спортивный директор «Пармы» Хавьер Рибалта, работавший до этого в петербургском «Зените». Рибалта считает серба одним из самых перспективных тренеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) и готовится позвать его в итальянский клуб уже этим летом.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России «Локомотив» занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от сине-бело-голубых на пять очков.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатит России компенсацию из-за дополнительных матчей чемпионата Европы 2020 года.

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