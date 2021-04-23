Нападающий «Вашингтона» Овечкин получил травму нижней части тела

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму нижней части тела и выбыл на несколько дней. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Его статус — «со дня на день», информирует официальный сайт НХЛ.



Напомним, что 35-летний форвард покинул лед в концовке матча регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс» и не вышел на овертайм и серию послематчевых буллитов.

На данный момент Овечкин занимает шестую строчку в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Для того, чтобы сравняться с идущим на пятом месте Марселем Дионном, капитану «столичных» необходимо забросить одну шайбу.

Ранее Андрей Николишин прокомментировал информацию об отказе форварда клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина выступать за сборную России на чемпионате мира — 2021.