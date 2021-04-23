Гиггз отстранен от работы в сборной Уэльса из-за подозрений в нападении на женщин

Райан Гиггз отстранен от работы в сборной Уэльса из-за подозрений в нападении на двух женщин. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Уэльса.

Согласно официальному заявлению, руководство организации приняло во внимание решение прокуратуры предъявить бывшему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» обвинение и начать расследование в его отношении.

Главным тренером сборной Уэльса на предстоящем чемпионате Европы станет Роберт Пейдж, его помощником будет Альберт Стейвенберг.

Напомним, что на Евро-2016 Уэльс дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю турнира (сборной Португалии).

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Россия выступит в группе В, соперниками нашей национальной команды на этом этапе станут Бельгия, Финляндия и Дания.

Ранее генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин высказался об организации дополнительных матчей турнира в России после отказа Дублина допустить зрителей на трибуны стадиона.