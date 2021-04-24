Трансферу игрока «Тоттенхэма» в «Спартак» помешал Моуринью

Известный футбольный функционер Роман Орещук рассказал о сорвавшемся трансфере полузащитника лондонского «Тоттенхэма» Сержа Орье в московский «Спартак», передает Metaratings.ru.

По его заявлению, изначально переговоры вели клубы, общение было долгим и сложным, однако сделка шла к завершению, и российской стороне удалось существенно уменьшить сумму трансфера из-за того, наставник лондонской команды Жозе Моуринью изначально заявил, что не рассчитывает на игрока.

«Тут Моуринью неожиданно выпустил Орье на матч Кубка лиги с «Челси», который Серж провел безупречно. На следующий день Жозе его вызвал и сказал, что готов пересмотреть свое отношение к нему: «Если хочешь уходить — я не против. Но если останешься, шансы у тебя будут», — заявил Орещук.

Ранее сообщалось, что футболисты московского «Локомотива» получили за победу над «Спартаком» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) премии в пятикратном размере. В последнее время руководство «железнодорожников» щедро награждает игроков за успехи. Так, после побед в матчах чемпионата России над «Сочи» и столичным ЦСКА команда получила бонусные выплаты в три раза больше обычного.