«Челси» сожалеет о решении вступить в Суперлигу

Лондонский «Челси» выпустил официальное заявление о своем участии в европейской Суперлиге, передает официальный сайт команды.

В заявлении клуба указано, что команда сожалеет о том, что решение о вступлении в новый турнир, которое было продиктовано амбициями, было принято не после разговора с болельщиками и другими заинтересованными сторонами.

«Мы понимаем, что нам следовало решить эти вопросы до присоединения к проекту. Владелец и правление понимают, что клуб не должен был принимать такое решение. Мы глубоко сожалеем об этом решении», — указано в сообщении.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Позднее Суперлига выступила с официальным заявлением о приостановке соревнований.

Ранее сообщалось, что бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл критично высказался о создании Суперлиги и участии в новом турнире английских клубов. По его мнению, такие изменения в футболе неприемлемы.