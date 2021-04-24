Шипачев высказался об отказе Панарина выступать за сборную России

Нападающий сборной России Вадим Шипачев поделился мнением о решении российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс Артемия Панарина пропустить ближайший чемпионат мира, передает «РИА «Новости».

21 апреля стало известно, что Панарин испытывает усталость после трудного сезона в НХЛ и скандала из-за обвинений в избиении девушки, который возник после слов бывшего тренера «Витязя» Андрея Назарова, вследствие чего форвард принял решение пропустить мировое первенство.

«Было бы здорово, если бы он приехал в сборную, но у каждого же свои моменты. Может, травмы там, или что-то, мы же не знаем. Думаю, связывались с ним. Сам я не лезу в такие вопросы, приедет если — здорово. Больше у меня нет слов», — заявил Шипачев.

Чемпионат мира в Латвии пройдет с 21 мая по 6 июня.

Ранее сообщалось, что чемпион мира 1993 года и бронзовый призер Олимпиады — 2002 Андрей Николишин прокомментировал информацию об отказе форварда клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина выступать за сборную России на чемпионате мира — 2021.