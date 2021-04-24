«Арсенал» показал худший результат по проигранным матчам дома за 91 год

Лондонский «Арсенал» показал худший результат по проигранным домашним поединкам за 91 год, сообщает Gracenote.

В 33-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ) подопечные Микеля Артеты с минимальным счетом — 0:1 — проиграли «Эвертону». Это поражение стало для столичного клуба девятым в нынешнем сезоне.

Это худший результат для «Арсенала» с сезона-1929/30. Тогда лондонская команда в сезоне также проиграла на домашнем стадионе девять поединков.

После 33-х туров национального первенства «Арсенал» идет на девятом месте в турнирной таблице, имея в активе 46 очков.

Следующий матч команда под руководством Микеля Артеты проведет в Испании против «Вильярреала» в рамках полуфинального поединка Лиги Европы сезона-2020/21.

Ранее сообщалось, что в первом матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Арсенал» проиграл «Эвертону». Встреча прошла в столице Великобритании на стадионе «Эмирейтс» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч в собственные ворота отправил немецкий голкипер «Арсенала» Бернд Лено на 76-й минуте встречи.