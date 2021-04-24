Тайгер Вудс выложил первый снимок после аварии в феврале

Американец Тайгер Вудс опубликовал первый фотоснимок после дорожно-транспортного происшествия, в которое попал в феврале 2020 года.

На фотографии спортсмен позирует на костылях, а рядом с ним сидит собака.

«Отлично, что у меня такой хороший партнер по реабилитации — лучший друг человека», — написал Вудс в своем Instagram.

23 февраля спортсмен попал в аварию в американском городе Ранчо Палос Вердес, в результате которой он получил переломы правой ноги. После госпитализации ему была проведена операция на нижней части правой ноги и лодыжке.

Всего за карьеру Вудс выиграл 80 турниров PGA Тура, что поставило его на второе место в истории после Сэма Снида, а также 40 турниров Европейского тура (третье место в истории после Сева Бальестероса и Бернхарда Лангера).

Ранее сообщалось, что Вудс заявил, что его выписали из больницы после ДТП. В середине марта спортсмен вернулся во Флориду.