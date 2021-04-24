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Спортивные новости

Агент работает над сокращением дисквалификации Кузнецова

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Известный агент Шуми Бабаев проинформировал, что работает над сокращением дисквалификации российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова, передает Telesport.

Хоккеист лишился права выступать за национальную сборную после того, как в его допинг-пробе, которая была взята во время чемпионата мира — 2019, были обнаружены следы кокаина. Кузнецов был дисквалифицирован Международной федерация хоккея (IIHF), наказание не распространяется на НХЛ.

«Женя просто очень хочет играть за сборную. Он переживает за эту ситуацию. Я знаю, как там было. Я понимаю, что Женя реально не при делах. Это такие обстоятельства, которые на него вообще не схожи», — заявил Бабаев.

Чемпионат мира в Латвии пройдет с 21 мая по 6 июня.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной России Вадим Шипачев поделился мнением о решении российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина пропустить ближайший чемпионат мира. 21 апреля стало известно, что Панарин испытывает усталость после трудного сезона в НХЛ и скандала из-за обвинений в избиении девушки, который возник после слов бывшего тренера «Витязя» Андрея Назарова, вследствие чего форвард принял решение пропустить мировое первенство.

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