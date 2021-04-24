Сульшер рассказал о разговоре с протестующими фанатами «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о разговоре с протестующими фанатами, команды, передает Goal.

22 апреля фанаты, которые были недовольны вступлением клуба в Суперлигу, заблокировали футбольную базу. Некоторым болельщикам даже удалось пробраться на тренировочное поле, они требовали, чтобы Сульшер вышел к ним. Тренер провел разговор с ними.

«Я сказал несколько слов о том, чем, я думаю, команда будет заниматься в будущем. Не нужно вдаваться в подробности того, о чем мы говорили. Это были хорошие 10 минут, и я был доволен этим. Я думаю, что футбол без болельщиков — ничто», — заявил специалист.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Позднее Суперлига выступила с официальным заявлением о приостановке соревнований.

Ранее сообщалось, что болельщики лондонского «Арсенала» вышли на акции протеста и потребовали отставки владельца клуба Стэна Кронке. Фанаты вышли на улицы Лондона перед матчем 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Эвертоном» (0:1), в частности большое количество людей собралось у стадиона и требовало отставки американского бизнесмена. Такая акция была вызвана недовольством болельщиков из-за вступления команды в Суперлигу.