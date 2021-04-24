Гол Бучневича принес «Рейнджерс» победу над «Филадельфией»

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл 2Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу клуба из Нью-Йорка.

Российский нападающий победившей команды Павел Бучневич в этом поединке забросил вторую шайбу «Рейнджерс» и отдал одну голевую передачу. Другой российский форвард Артемий Панарин голами не отметился, однако дважды выступил в роли ассистента.

Ранее сообщалось, что Панарин отдал 100-ю передачу за команду. Для того, чтобы отдать сто голевых передач, Панарину потребовалось 106 матчей за «Рейнджерс». Примечательно, что форвард занял второе место в истории клуба по числу матчей, за которые он отдал 100 пасов в регулярном чемпионате. Быстрее это удалось только Марку Мессье — 104 матча.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Филадельфия Флайерз» — 4:1

1:0 — Крайдер (Панарин, Фокс), 06:02;

1:1 — Линдблом (Кутюрье, Ворачек), 06:47;

2:1 — Бучневич (Зибанеджад, Лафренье), 07:56;

3:1 — Лафренье (Бучневич, Зибанеджад), 49:24;

4:1 — Хитил (Какко, Панарин), 53:40.