Марио Фернандес с большой долей вероятности пропустит матч со «Спартаком»

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес рискует пропустить матч против другого столичного клуба — «Спартака», сообщает Eurostavka.

Команды встретятся в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) 26 апреля. Поединок начнется в 16.30 по московскому времени.

Фернандес до сих пор не восстановился после полученного мышечного повреждения. Игрок травмировался во время тренировочного процесса и уже пропустил два поединка — матч 26-го тура национального первенства против «Сочи», закончившийся поражением армейцев со счетом 1:2, и полуфинал Кубка России, где ЦСКА проиграл «Локомотиву» — 0:3.

Фернандес перешел из бразильского «Гремио» в московский клуб в 2012 году. Вместе с командой он выиграл три чемпионата России, один Кубок страны и три Суперкубка России. В 2016 году получил российское гражданство, а в 2017 году дебютировал за национальную команду.

Ранее сообщалось, что нападающий «Кайрата» Вагнер Лав оценил игру Марио Фернандеса за московский ЦСКА.