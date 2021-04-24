Третьяк поделился мыслями о победе России над Белоруссией

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мыслями о победе сборной России над национальной командой Белоруссии в матче Еврочелленджа, передает ТАСС.

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» при ограниченном количестве зрителей и завершилась уверенной победой подопечных Валерия Брагина со счетом 6:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Владислав Каменев, Илья Сафонов, Андрей Кузьменко, Антон Бурмасов и Егор Коршков, записавший на свой счет дубль. Отметим, что все голы россияне оформили во второй двадцатиминутке.

«Соперник особо не сопротивляется. Для игроков этот матч важен, поскольку они сейчас под нагрузкой, готовятся играть со швейцарцами, потом будет этап Евротура в Чехии.

Матч был очень важным – он негрубый, настоящий товарищеский», — заявил Третьяк.

Напомним, что 28 апреля подопечные Валерия Брагина вылетят в Швейцарию, где начнут подготовительный сбор для участия в предстоящем мировом первенстве, которое состоится в Латвии.

Ранее сообщалось, что сборная России переиграла Белоруссию в матче Еврочелленджа.