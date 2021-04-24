Хачатурянц считает большим успехом назначение Карасева на Евро-2020

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц прокомментировал новость о том, что российские арбитры получили назначения на турниры международного масштаба, передает официальный сайт РФС.

Сергей Карасев вошел в число арбитров, которые будут обслуживать матчи чемпионата Европы — 2020, в его бригаду также вошли Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Анастасия Пустовойтова с ассистентом Екатериной Курочкиной выбраны на женский турнир Олимпийских игр в Токио.

«Это большой успех отечественной судейской школы. В конце прошлого года мы запустили масштабную реформу судейства, и я уверен, что в будущем наши арбитры будут не только назначаться на главные турниры, но и обслуживать их финальные матчи», — заявил Хачатурянц.

Евро-2020 планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Ранее сообщалось, что арбитр Павел Кукуян назначен главным судьей центрального матча 27-го тура чемпионата России между московскими клубами «Спартак» и ЦСКА, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза в Twitter.