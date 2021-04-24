«Ливерпуль» договорился о трансфере защитника «Лейпцига» за €35 млн

«Ливерпуль» достиг договоренности с «РБ Лейпциг» о переходе защитника Ибраима Конате, сообщает журналист Sky Sports Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, английский клуб уже согласовал с игроком условия пятилетнего контракта. Сумма трансфера составит €35 млн. Официально сделка будет завершена в ближайшие дни.

Конате выступает за «Лейпциг» с 2017 года. Всего он принял участие в 92 матчах за клуб, в которых забил четыре мяча. В нынешнем сезоне он провел 18 игр и отметился одним голом.

После 32 туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль», набравший 54 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице первенства. «Красные» отстают на два балла от четвертой строчки, дающей право выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Ранее владелец «Ливерпуля» Джон Генри обратился к болельщикам после выхода клуба из Суперлиги. 20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ).