Экс-тренер сборной России сравнил себя с Путиным

Главный тренер роттердамского «Фейеноорда» Дик Адвокат рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Когда я работал в России, Владимир Путин спросил, что я понимаю под руководством. «Вы и я, — ответил я ему. — Мы лидеры. Когда мы заходим в зал, в котором присутствует пять тысяч человек, все замирают». Мы с Путиным можем быть маленького роста — он 169 сантиметров, я — 170 — но у нас есть харизма. Он посчитал этот ответ прекрасным», — цитирует Адвоката nrc.nl.

Специалист возглавлял петербургский «Зенит» с 2006 по 2009 год. Под его руководством сине-бело-голубые стали чемпионами России (2007), обладателями Кубка (2007/2008) и Суперкубка (2008) УЕФА, а также завоевал Суперкубок России (2008).

Также Адвокат с 2010 по 2012 год занимал пост главного тренера сборной России. Национальной команде удалось выйти в финальную стадию чемпионата Европы 2012 года, однако на групповом этапе турнира сборная заняла третье место и завершила своем выступление на Евро.

Ранее бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Португалии Луиш Фигу поделился мнением о Путине.