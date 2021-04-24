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Спортивные новости

Зобнин сравнил дерби против ЦСКА с дракой

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Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о предстоящем дерби против ЦСКА в рамках 27-го тура чемпионата России.

«Конечно, настрой на дерби другой: это принципиальный матч. Но задача от этого не меняется: нам нужно выигрывать, отрываться от того же ЦСКА и догонять «Локомотив». Единственное, что могу сказать: в дерби каждый будет заряжен на сто процентов! С чем в обычной жизни можно сравнить дерби? С дракой!» — приводит слова футболиста официальный сайт «Спартака».

Встреча между «Спартаком» и ЦСКА пройдет на «Открытие арене» 25 апреля. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 16.30 мск.

После 26 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набравший 47 очков, занимает третье место в турнирной таблице первенства. ЦСКА с 46 баллами располагается на пятой строчке.

Встреча команд в первом круге чемпионата России, прошедшая 13 сентября на «ВЭБ Арене», завершилась победой красно-синих со счетом 3:1.

Ранее сообщалось, что защитник московского ЦСКА Марио Фернандес рискует пропустить матч со «Спартаком».

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