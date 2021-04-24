Червиченко поделился ожиданиями от дерби «Спартак» — ЦСКА

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче 27-го тура чемпионата России между красно-белыми и столичным ЦСКА.

«Небольшое преимущество перед этим матчем у «Спартака». Понятно, что проигравшей команде можно будет забыть о Лиге чемпионов. Проблемной станет даже борьба за еврокубки. Победа одинаково необходима обеим командам. Но мне кажется, что «Спартак» победит со счетом 2:1 или 3:2», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

Встреча между «Спартаком» и ЦСКА пройдет на «Открытие арене» 25 апреля. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 16.30 мск.

После 26 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набравший 47 очков, занимает третье место в турнирной таблице первенства. ЦСКА с 46 баллами располагается на пятой строчке.

Встреча команд в первом круге чемпионата России, прошедшая 13 сентября на «ВЭБ Арене», завершилась победой красно-синих со счетом 3:1.

Ранее полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о предстоящем дерби.